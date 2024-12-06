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بعد قرعة كأس العالم للأندية 2025.. إيمان علي ديب تنشر صورًا بقميص الأهلي وتوجه رسالة للجمهور (صور)

08:38 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب المكسيك (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب المكسيك (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص لايبزيج (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (3)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (5)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (4)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (3)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص البرازيل (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (3)
  • عرض 25 صورة
    إيمان على لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية (1)
  • عرض 25 صورة
    إيمان على لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية (2)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص البرازيل (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (4)
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (1)
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نشرت لاعبة كرة القدم إيمان علي ديب صورًا بقميص النادي الأهلي وإنتر ميامي وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمان علي ديب: "الأهلي، أنا مستعدة للترحيب بكم في ميامي".

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 أندية؛ إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيخوص النادي الأهلي مباراة الافتتاح ضد نادي إنترميامي الأمريكي.

إيمان علي ديب ايمان الديب انستقرام إيمان الديب لاعبة كرة قدم الأهلي إنترميامي كأس العالم للأندية 2025 مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
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