تقرير: صلاح في أولوية أهداف الهلال السعودي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن أن نادي الهلال السعودي يضع النجم المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح أولوية في ملف تعاقداته حتى وإن سنحت الفرصة له لضم النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو.

وذكر موقع "GiveMeSport" عبر تقرير له اليوم الجمعة أن المفاوضات بين مسؤولي ليفربول ومحمد صلاح بخصوص تمديد التعاقد إيجابية رغم أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً لم يبدِ موافقته على تمديد التعاقد بعد.

ولفت التقرير ذاته الانتباه إلى أن رغم تصريحات صلاح التي أشار خلالها إلى أن فرص رحيله عن ليفربول أكبر من فرص استمراره إلا أن ملف تمديد التعاقد مازال ممكنًا ويأمل مسؤولو الريد في إحراز تقدم قبل نهاية العالم الجاري 2022.

صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25 شارك بالموسم ذاته حتى الآن في 21 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 لزملائه بمختلف المسابقات.

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