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"كان حلمها زيارة مصر".. من هي أدريانا ليما التي سحبت ورقة الأهلي في قُرعة كأس العالم؟

10:36 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما (6)
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    أدريانا ليما (1)
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    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما (1)
  • عرض 15 صورة
    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما (2)
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    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما (3)
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    أدريانا ليما تسحب ورقة الأهلي في قرعة كأس العالم 2025
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    أدريانا ليما (2)
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    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما (5)
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تصدرت الفتاة التي سحبت ورقة النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت أمس الخميس، بحث منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل العديد من جماهير كرة القدم عن معلومات عنها، حيث خطفت الأنظار بابتسامتها التي أعقبت سحب ورقة النادي الأهلي في القرعة.

وسبق لأدريانا ليما أن زارت مصر وتحديدا الأهرامات في عام 2019، والتقطت الصور مع عالم الآثار المصري زاهي حواس.

وكانت ليما نشرت صورة لها من الأهرامات عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتبت: "منذ أن كنت طفلة، شعرت دائمًا بارتباط عميق بمصر، وكان دائمًا حلمًا لي أن أزورها شخصيًا".

وأضافت: "أتذكر عندما تم العثور على مقبرة الملك توت عنخ آمون وأتذكر مشاهدة الفيلم الوثائقي، كانت تلك هي المرة الأولى التي رأيت فيها زاهي حواس، وأعجبت كثيرًا بمعرفته ولم أكن أعلم أن حلمي سيتحقق عند مقابلته".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عارضة الأزياء البرازيلية كأول سفيرة للمشجعين في عام 2023، لتعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية التي تشمل المشجعين من جميع أنحاء العالم.

من هي أدريانا ليما Adriana Lima ؟

اسمها: أدريانا ليما

مواليد: 12 يونيو 1981 "43 عاما"

مكان ميلادها: مدينة باهيا في البرازيل

وظيفتها: عارضة أزياء وممثلة برازيلية

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي وقع في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية 2025 والتي تضم كل من، بورتو وبالميراس وإنتر ميامي.

أدريانا ليما الأهلي قرعة كأس العالم للأندية 2025 Adriana Lima من هي أدريانا ليما
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