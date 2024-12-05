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قائمة الملاعب المستضيفة بطولة كأس العالم للأندية 2025

08:34 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 15 صورة
    ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025
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تقام بطولة كأس العالم للأندية على الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الملاعب الـ11 التي تم اختيارها لاستضافة البطولة

ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، جورجيا)

ملعب بنك أمريكا (شارلوت، كارولاينا الشمالية)

ملعب TQL (سينسيناتي، أوهايو)

ملعب روز بول (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)

ملعب هارد روك (ميامي، فلوريدا)

حديقة GEODIS (ناشفيل، تينيسي)

ملعب كامبينج وورلد (أورلاندو، فلوريدا)

ملعب إنتر آند كو (أورلاندو، فلوريدا)

ملعب لينكولن المالي (فيلادلفيا، بنسلفانيا)

ملعب لومين (سياتل، واشنطن)

ملعب أودي (واشنطن العاصمة)

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وينتظر الجمهور معرفة الأندية التي سيلاقيها في البطولة الكبرى.

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