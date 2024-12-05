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محمد ومصطفى حراس مرمى.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير الأهلاوية

05:51 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شوبير مع والده أحمد شوبير
  • عرض 25 صورة
    محمد شوبير
  • عرض 25 صورة
    محمد شوبير مع روبرتو كارلوس_13
  • عرض 25 صورة
    عائلة أحمد شوبير_10
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير مع ابنته وزوجها
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير مع ابنته_11
  • عرض 25 صورة
    عائلة أحمد شوبير
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير مع أولاده مصطفى ومحمد_9
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير ونجله مصطفى_12
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير وزوجته في العمرة
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير وابنته
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شوبير ووالدته وخطيبته
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (6)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (7)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (9)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (10)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (11)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (14)
  • عرض 25 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شوبير (3)
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كتب- يوسف محمد:

حقق مصطفى شوبير طموح والده في حراسة مرمى النادي الأهلي، وأثبت كفاءة في العديد من المباريات.

ويغيب مصطفى شوبير عن مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقامة في جنوب إفريقيا، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

عائلة أحمد شوبير

بالحديث عن الحياة الشخصية لأسرة الكابتن أحمد شوبير، بشكل عام بعيداً عن مصطفى لاعب النادي الأهلي، فإننا نجد أن شوبير متزوج من سيدة تدعى مها سلامة.

وأحمد شوبير لديه أربعة أبناء وهم؛ محمد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي وفريق وادي دجلة السابق، سلمى وهند أحمد شوبير وكلاهما يعملان في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الحالي.

وشاركت سلمى ابنة أحمد شوبير والدها في تقديم برنامج إذاعي من قبل عبر "أون سبورت إف أم"، وبنت شوبير الأخرى تعمل في مجال الإخراج التلفزيوني.

عائلة أحمد شوبير زوجة أحمد شوبير من هم أبناء أحمد شوبير سلمى أحمد شوبير مصطفى شوبير الأهلي موعد مباراة الأهلي وأولاندو
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