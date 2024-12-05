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كتب- يوسف محمد:

حقق مصطفى شوبير طموح والده في حراسة مرمى النادي الأهلي، وأثبت كفاءة في العديد من المباريات.

ويغيب مصطفى شوبير عن مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقامة في جنوب إفريقيا، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

عائلة أحمد شوبير

بالحديث عن الحياة الشخصية لأسرة الكابتن أحمد شوبير، بشكل عام بعيداً عن مصطفى لاعب النادي الأهلي، فإننا نجد أن شوبير متزوج من سيدة تدعى مها سلامة.

وأحمد شوبير لديه أربعة أبناء وهم؛ محمد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي وفريق وادي دجلة السابق، سلمى وهند أحمد شوبير وكلاهما يعملان في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الحالي.

وشاركت سلمى ابنة أحمد شوبير والدها في تقديم برنامج إذاعي من قبل عبر "أون سبورت إف أم"، وبنت شوبير الأخرى تعمل في مجال الإخراج التلفزيوني.