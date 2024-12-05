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ولد عدد من لاعبي كرة القدم في أوربا لعائلات ثرية، تألق بعضهم في أنديتهم وحققوا شهرة وألقابا عديدة بفضل موهبتهم، وبعضهم لعب كرة القدم فقط من أجل الشغف، ولم يترك أثرًا كبيرًا.

هنا نستعرض عددًا من نجوم كرة القدم الأثرياء بفضل عائلاتهم:

- كان والد جيرارد بيكيه رجل أعمال ومحامٍ، ووالدته مديرة مستشفى، وجده نائب رئيس نادي برشلونة لكرة القدم.

- هوجو لوريس كانت والدته محامية ووالده مصرفيًا استثماريًا في موناكو

- مارتن برايثوايت ينحدر من عائلة تعمل في مجال العقارات ويمتلك مئات العقارات في نيويورك بقيمة 250 مليون إسترليني.

- أندريا بيرلو لديه حصة في تجارة المعادن التي تملكها عائلته ويمتلك مزرعة عنب.

- جيانلوكا فيالي نشأ في قصر مكون من 60 غرفة بفضل والده المليونير. ولد مهاجم تشيلسي ويوفنتوس السابق في عائلة ثرية

-ماريو جوتزه الأب هو البروفيسور الشهير يورجن جوتزه، أستاذ قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ييل

-باتريك بامفورد قريب من الملياردير البريطاني السير أنتوني بامفورد، رفض الالتحاق بجامعة هارفارد من أجل دراسة كرة القدم ويتحدث أربع لغات.

-فائق بلقية، المولود في العائلة المالكة في بروناي باعتباره ابن شقيق السلطان حسن بلقية، أحد أغنى ملوك العالم، هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم .

-ووت ويجهورست، هو وريث شركة والديه للنفط والغاز التي تدير ما يقرب من 130 محطة وقود في جميع أنحاء هولندا

- ليوناردو كامبانا، زميل ليونيل ميسي ينتمي إلى عائلة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار