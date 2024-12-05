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بعد صعودها لربع نهائي بطولة هونج كونج.. 10 صور لأفضل لحظات لاعبة الاسكواش نور الشربيني

06:31 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني ضد ندى عباس في بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني بطلة كأس جراسهوبر
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بالاسكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    بطلة العالم في الاسكواش نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    لاعبة السكواش المصرية نور الشربيني خلال مباراتها مع البريطانية لاورا ماسارو في الدور نصف النهائي من نهائيات السلسلة العالمية للسكواش في دبي في 27 ايار/مايو 2016
  • عرض 25 صورة
    السيسي يكرم نور الشربيني بطلة الإشكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني ورامي عاشور
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تمكنت البطلة المصرية نور الشربيني، من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على اللاعبة اليابانية، ساتومي واتنبي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أهم اللاعبين في العالم.

وتسعى نور الشربيني إلى إضافة لقب جديدة، إلى خزائن ألقابها العالمية في الاسكواش، مما جعلها واحدة من أهم اللاعبات في العالم.

وتحتل نور الشربيني، صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقا للتصنيف الصادر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الماضي.

وتعد صاحبة ال 29 عاماً، من أهم لاعبات الإسكواش في مصر والعالم، خاصة وأنها تمكنت من حصد العديد من البطولات المختلفة، في اللعبة مما جعلها في صدارة التصنيف العالمي بشكل دائم.

وتمتلك نور الشربيني العديد من الأرقام التاريخية والألقاب في لعبة الاسكواش ومنها، إنها تعد أول لاعبة مصرية، تتمكن من الصعود إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

وحققت نور الشربيني خلال السنوات الماضية العديد من الألقاب في الاسكواش، أهمها حصد بطولة العالم في 7 مناسبات مختلفة.

وفي يوليو 2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم نور الشربيني، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي أقيم في مدينة الإسكندرية.

ويذكر أن الشربيني، كانت قد احتفلت بحفل زفافها على لاعب كرة اليد السابق، بنادي سبورتنج السكندري عمرو الحلو في 13 يوليو 2024.

نور الشربيني بطولة هونج كونج بطلة الاسكواش المصرية نور الرشبيني نور الشربيني المصنفة الأولى عاليماً
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