بينهم صلاح.. أعلى 10 لاعبين كرة قدم أجرًا في العالم لعام 2024

تمكنت البطلة المصرية نور الشربيني، من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على اللاعبة اليابانية، ساتومي واتنبي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أهم اللاعبين في العالم.

وتسعى نور الشربيني إلى إضافة لقب جديدة، إلى خزائن ألقابها العالمية في الاسكواش، مما جعلها واحدة من أهم اللاعبات في العالم.

وتحتل نور الشربيني، صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقا للتصنيف الصادر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الماضي.

وتعد صاحبة ال 29 عاماً، من أهم لاعبات الإسكواش في مصر والعالم، خاصة وأنها تمكنت من حصد العديد من البطولات المختلفة، في اللعبة مما جعلها في صدارة التصنيف العالمي بشكل دائم.

وتمتلك نور الشربيني العديد من الأرقام التاريخية والألقاب في لعبة الاسكواش ومنها، إنها تعد أول لاعبة مصرية، تتمكن من الصعود إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

وحققت نور الشربيني خلال السنوات الماضية العديد من الألقاب في الاسكواش، أهمها حصد بطولة العالم في 7 مناسبات مختلفة.

وفي يوليو 2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم نور الشربيني، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي أقيم في مدينة الإسكندرية.

ويذكر أن الشربيني، كانت قد احتفلت بحفل زفافها على لاعب كرة اليد السابق، بنادي سبورتنج السكندري عمرو الحلو في 13 يوليو 2024.