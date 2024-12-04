"من بعدها قلبي مات مبحسش بحزن على حد".. أيمن أشرف يروي اللحظات الأخيرة

"غيور جدًا وبيدخل سينما لوحده".. زوجة أيمن أشرف تكشف الجانب الآخر

كتب- نهى خورشيد:

شارك حسام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، متابعيه بصورة جديدة له رفقة زوجته.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة رومانسية مع زوجته على أنغام موسيقى أغنية نور العين.

والجدير بالذكر أن حسام عاشور اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في 2022.