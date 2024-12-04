كتب- نهى خورشيد:

كشفت ميرنا أبو النجا زوجة أيمن أشرف نجم البنك الحالي والأهلي السابق، عن جانب من طقوسه، بجانب بعض من صفاته الشخصية.

وقالت ميرنا في تصريحات عبر برنامج "زوجة لاعب مهم" : "عدم تواجده معايا لفترة كبيرة في الأول كان بيضايقني جداً، أنا مكنتش متخيلة هقدر أعمل كل ده وهو على طول في كل حاجة مش موجود، بس دلوقتي حسيت إني بقدر أتأقلم أكتر".

وعن أشهر طقوسه: "أيمن بيحب يروح سينما لوحده، لو كمان مضايق أو في حاجة بلاقيه لبس ونزل لوحده، حتى وقت قبل الكورونا لما السينما midnight، يخلص الماتش وبيحضر فيلم بليل".

وأضافت:"اسأله أيمن إنت رايح فين بليل بيقولي مالكيش دعوة نازل سينما، أقوله يعني نازل سينما لوحدك دلوقتي، هو أكتر حاجة بتفكه السينما".

وتابعت: "أنا عارفه الموضوع ده من الأول كنت بقول إيه ده وهو في حد بيدخل لوحده، كنت بستغرب من ده جداً".

وواصلت: "أيمن أصلا من الناس اللي لو سألته أنت رايح فين، انت كلت إيه، بيتخنق جداً جداً من ده، فأنا بحب اديله مساحته الكاملة، طول ما أنا عارفه انه كويس وما بيعملش حاجة وحاطط حدود لكل حاجة فخلاص إحنا بينا تفاهم".

وعن صفاته: "بغير عليه بس مش أوفر، حتي هو بيفضل يقولى هو أنت إيه مافيش أي حاجة خالص كدا، عشان أنا عارفه أوزن الأمور، غيره هو مش طبيعي في حوار الغيرة".

وأكملت زوجته: "هو غيور جداً، أنا فاكرة آخر مرة كنا قاعدين مع بعض لما كنا مخطوبين، فحد في المطعم جاي يقولي تطلبوا إيه وبقوله أنا عايزة واحد اتنين تلاتة، فـ أيمن بصلي وطول الوقت فضل ساكت مهما اتكلم مش بيتكلم، فخلاص كلنا ومشينا وهو سافر".

وأتمت حديثها: "أكلمه بعدها مش عايز يرد عليا، وأنا مش فاهمه أنا عملت إيه عمري ما ترجمت إن ده ممكن يكون حوار، بعدها رد قالي أنتي إزاي تطلبي منه يجبلك انتي مش قاعدة مع راجل أنا اللي أطلب كل حاجة، ولحد لحظتها كل لما أروح مكان ابصله ها مين اللي يعمل الأوردر، أنا في أي مكان ببقي متكهربة وأنا بطلب".