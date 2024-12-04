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"عم الناس".. محمد مجدي أفشة يحتفل بعيد ميلاد والده

09:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أفشة مع والده ووالدته
  • عرض 5 صورة
    أفشة مع والده
  • عرض 5 صورة
    أفشة مع والده
  • عرض 5 صورة
    أفشة مع عائلته
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كتب- نهى خورشيد:

احتفل محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد والده موجهاً له رسالة خاصة.

ويولي أفشة اهتمامًا خاصًا بعائلته، حيث اعتاد الظهور معهم في مسقط رأسه، الجيزة.

ونشر قفشة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صورة مع والده بتعليق:"عيد ميلاد سعيد يعم الناس".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم السبت المقيل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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