كتب- نهى خورشيد:

جمع القدر بين الثنائي أيمن أشرف نجم الأهلي الأسبق والبنك الأهلي الحالي، وزوجته ميرنا أبو النجا.

وشهدت قصة حب أيمن أشرف وميرنا العديد من المواقف الصعبة، ولكن نجحوا في تخطيها سوياً، وهو ما أكد عليه الثنائي خلال حديثهما.

وحكت ميرنا عبر برنامج "زوجة لاعب مهم" بداية تعارفهما:" أنا طول عمري عايشة برا مصر، بس إحنا من محافظة الدقهلية، فكنت بنزل شهر واحد بس في السنة أو شهرين بالكتير أوي، فهو مرة كان ماشي في الشارع هو وأخوه وبعدين شافني وأتعرفنا، وأنا وقتها كان ستايلي خليجي قال بس هي دي فتاة أحلامي".

واصلت:"كنت وقتها في 3 ثانوي لما اتكلمنا وتعرفنا، وفضلت سنة بنتعرف ونزلت مصر تخطبنا، وفضلنا مخطوبين سنتين، وبعدين أتجوزنا وأنا في تانية جامعة وكان جواز عن حب عشان قعدنا 3 سنين بنحب بعض".

وعن جوازها خلال فترة الجامعة قالت:" أنا اتبهدلت جامد في بداية حياتي وفي بداية الجواز لأني كنت بدرس وجامعتي كانت في بورسعيد، ووقتها كنا قاعدين في إسكندرية فكان الموضوع صعب أوي عليا لأني بروح كل أسبوع المحاضرات ومسئولة عن كل حاجة بيت وأكل وشرب ولحد ما خلفت بقي أصعب وأصعب".

وأكملت:"أيمن بيحب أننا نتجمع على طول في البلد في العيد رمضان وأوقات المناسبات، في الأكل أوي هو بيحب المحشى والبط وأكل الطبيخ، و الأكل البيتي صرف وبيموت في الحلويات".

وعن رحيله عن النادي الأهلي قالت في تصريحات عبر برنامج "ملعب أو تايم":"أيمن عدي بفترة صعبة أوي، كانت علينا كلنا بس أنا متأكدة أنه هيعمل موسم كويس وهو قد التحدي وهيعمل حاجات كويسه جداً"

وأضافت:"احنا عدينا مع بعض بحاجات صعبة جداً ومن أصعب السنين اللي مرت علينا".

وعن تكريم الأهلي له قبل رحيله: "بصراحة هي حاجة تشرف جدًا هما عملوا اللي أنا مكنتش متخيله أن ده يحصل بس هما جبروا بخاطروا فعلا وهما عوضوا لأنه هو مر بفترة صعبة جداً واللي حصل من الإدارة دي الحاجة الوحيدة اللي هونت عليه".

وتابعت حديثها قائلة:"لأن خروجه من النادي الأهلي مكانش حاجة سهلة، فكل ده هون عليه الحمدلله".

ووجهت له رسالة: "بحبه جداً وربنا يخليه لينا، وإن شاء الله هو قد كل حاجة ومتأكدة إنه هيعمل موسم كويس جداً مع البنك وهيثبت لكل الناس أنه قد كل حاجة".

فيما قال أشرف: "مراتي وقفت جنبي بطريقة كبيرة خلال السنة وخلال فترة جوازنا يعني، شافت أيام صعبة مني كتير، فبشكرك جداً على الفترة الصعبة اللي عدينا بيها وأنك وقفة جنبي وفي ظهري".

وأكمل :"أنا بحبها جداً طبعاً وربنا يخليكي ليا انتي والولاد، وأنا دايماً في ظهرك إن شاء الله وباذن الله نحقق حاجات كويسة مع بعض الفترة الجاية وبتمني إني أقدر أعوضها الفترة الجاية".

وخلال احتفالية الأهلي بالدوري الـ40 ظهرت معه في برنامج"اللعيب" وقالت: "احتفلت معه ببطولتين دوري مصري، ومش بتفرج على الماتشات"

وعلق أيمن: "هي علشان بتقلق عليا اتخبط أو اتصاب مش بتستحمل تتفرج ممكن يغمى عليها، هي متابعة كل حاجة طبعاً وبتفرح لما بفرح وبتزعل على زعلي لو أنا خسرت ماتش بيبقي يوم نكد في البيت، فهي ربنا يكون في عونها يعني".

رزقا أيمن أشرف وزوجته ميرنا أبو النجا، بطفلين، الأول فارس، والثاني، فطيمة.