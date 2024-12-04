عملت إيبيزا نويتجيداجت مديرة مبيعات في إحدى شركات الملابس في هولندا، وفي عام 2013 انتقل فيرجيل فان دايك إلى نادي سيلتيك من نادي جورنينجن، فتركت عملها لتنتقل معه إلى اسكتلندا.

تعرف فيرجيل فان دايك على ريكي نويتجدادجت في الطفولة وتزوجا عام 2017.

في الوقت الذي تم فيه استدعاء فيرجيل فان دايك إلى منتخب هولندا للمرة الأولى، أنجبت زوجته ابتهمها.

تعمل زوجة فيرجيل فان دايك حاليا في مجال صناعة الأزياء، وذلك بعدما تخلت عن عملها كمديرة مبيعات لتدعم فان دايك في مسيرته.

لدى فان دايك ونويتجداجت أربعة أطفال، أنجبت ابنتهما الأولى عام 2014 وفي عام 2016 أنجبت الثانية، وفي وقت لاحق أنجبنا طفلين. ويعيش فان دايك مع زوجته في ميرسيسايد.

تقدر ثروة زوجة فيرجيل فان دايك بنحو 200 ألف دولار من أرباح عملها في مجال تصميم الأزياء، وتقدر ثروة فان دايك بـ 22 مليون دولار.

يذكر أن موقع أثليتك الإنجليزي، أكد أن نادي ليفربول الإنجليزي قدم عرضًا للتجديد مع فيرجيل فان (33 عامًا) دايك لمدة عامين.