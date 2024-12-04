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ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبة الأهلي بقميص فلسطين.. إمام عاشور في الجيم.. والاحتفال بعودة الونش

12:58 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    أسامة جلال يحضر العرض الخاص للحريفة 2
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    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
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    دونجا يحتفل بعودة الونش من الإصابة
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    أحمد حمدي يوجه رسالة لأحمد ياسر ريان
  • عرض 13 صورة
    سارة الكرد لاعبة الأهلي بقميص فلسطين
  • عرض 13 صورة
    سيف جعفر يحتفل بعيد ميلاد دونجا
  • عرض 13 صورة
    شيكابالا يحتفل بعودة الونش من الإصابة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد محمود دونجا
  • عرض 13 صورة
    ميهوب يحتفل بعيد ميلاد دونجا
  • عرض 13 صورة
    زيزو يحتفل بعودة الونش من الإصابة
  • عرض 13 صورة
    علي جبر يحتفل بعيد ميلاد دونجا
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر لاعبو الزمالك، صورة محمود الونش مدافع الفريق، محتفلين بعودته من الإصابة التي استمرت لأكثر من عام، وهؤلاء اللاعبين هم شيكابالا، أحمد حمدي، دونجا وزيزو.

واحتفل كل من شيكابالا وسيف فاروق جعفر لاعبا الزمالك وعلي جبر ومهيوب لاعبا بيراميدز، بعيد ميلاد لاعب الفريق محمود عبد العاطي دونجا.

ونشر أحمد حمدي لاعب الزمالك، صورة أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي، وكتب: "ألف سلامة عليك يا حبيبي"، بعد تعرضه للإصابة في المباراة السابقة.

كما نشر نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك، صورته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورته من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وشاركت الفلسطينية سارة الكرد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيها، صورتها بقميص منتخب بلادها.

ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور محمود الونش أحمد حمدي دونجا شيكابالا فاروق جعفر احمد سيد زيزو
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