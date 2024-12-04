ملف رياضة مصراوي.. حفل زفاف لاعب منتخب مصر.. ميزانية الزمالك.. وسام مرسي يتحدى الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها حفل زفاف لاعب منتخب مصر، تفاصيل ميزانية الزمالك، ووسام مرسي يتحدى الدوري الإنجليزي للمرة الثانية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الثلاثاء:

مصدر يكشف "لمصراوي" آخر تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك لضم ثلاثي زد

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية اهتماما كبيرا من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بضم ثلاثي نادي زد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رد حاسم من ناصر الخليفي على مفاوضات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح

كشف رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، حقيقة ما يتردد عن دخولهم في مفاوضات للتعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

والدها يلقب بـ "أبوتريكة".. أبرز المعلومات عن زوجة محمد ربيعة لاعب منتخب مصر (صور)

يحتفل اليوم لاعب منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعة، بحفل زفافه، أصر على إقامته في مسقط رأسه، قرية الزهراء، بمدينة بلطيم، محافظة كفر الشيخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي أم الزمالك؟.. وكيل محمد ربيعة يكشف "لمصراوي" خطوة اللاعب المقبلة

شهدت الفترة الأخير تألق لاعب نادي سموحة، محمد ربيعة، مما أدى إلى سباق بين الأندية المصرية من أجل الحصول على خدماته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عمولات وخسائر بالملايين في الكرة.. تفاصيل ميزانية نادي الزمالك قبل عرضها على الجمعية العمومية

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تفاصيل ميزانية النادي للعام المالي الماضي، الذي يمتد بين 1 يوليو 2023، و30 يونيو 2024، لعرضها على الجمعية العمومية، للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 ديسمبر الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يظهر في حفل زفاف لاعب منتخب مصر بهذه الطريقة (صورة)

شهد حفل زفاف لاعب منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعة، ظهور إمام عاشور نجم النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة الثانية على التوالي.. سام مرسي يكسر قواعد الدوري الإنجليزي (صور)

كرر اللاعب المصري، سام مرسي، ما فعله في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكسر قواعد رابطة البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 صور.. نجما الزمالك وبيراميدز يحضران العرض الخاص للحريفة 2

حضر الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسامة جلال مدافع بيراميدز، العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا