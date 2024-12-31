صلاح والشحات.. جوائز "بابا نويل مصراوي" لنجوم كرة القدم المصرية والعالمية

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سنة 2024 وبداية عام 2025، وبما أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم يمكن لـ "بابا نويل" أن يوزع عدد من الهدايا المعنوية والتي بمقدرتها أن تحل مشاكل بعض الأندية واللاعبين.

وفي سياق تخيلي يعتمد بعضه على الإحصائيات والأرقام، والبعض الأخر يعتمد على أبرز مشاكل اللاعبين في كرة القدم حول العالم، يختار "بابا نويل مصراوي" جوائز الأفضل للعام، بجانب حل أزمات تسببت في حزن جماهير كرة القدم.

جوائز بابا نويل مصراوي

بالتأكيد سيحصل الفرعون المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم في 52 هدف مع ليفربول بجميع المسابقات (سجل 29 هدفا، وقدم 23 تمريرة حاسمة).

وفي نفس السياق، يفوز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا خلال عام 2024، بعدما ساهم في 18 هدفا (سجل 9 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة)، متفوقا على مواطنه أحمد سيد زيزو صاحب الـ17 مساهمة.

ويُفضل "بابا نويل مصراوي" أن يُعطي أحمد سيد زيزو قيمة تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، حيث شهدت الفترة الماضية أزمة في تجديد اللاعب بسبب شروطه المالية، مما أدى إلى غضب جماهير الأبيض.

ويفوز البرازيلي لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عقب المساهمة في 49 هدفا (سجل 32 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة).

وشهد العام تألق غير عادي لصفقة النادي الأهلي الجديدة، وسام أبو علي، حيث سجل 27 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال عام 2024، ليحصد جائزة أفضل صفقة في أفريقيا.

وفجر المهاجم المصري، عمر مرموش، بعد توهجه في عام 2024 وتحديدا في الموسم الجاري، حيث سجل 23 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة، ليلفت نظر الأندية الأوروبية الكبرى، ويفوز بجائزة "مفاجآة العام".