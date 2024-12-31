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محمد صلاح وعائلته.. حضور لافت ومساندة دائمة في عام 2024 (صور)

كتبت - نهى خورشيد:

احتفلت مريم زوجة علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق، بنهاية العام الحالي 2024، بنشر صورة من حفل زفافها.

وكتبت مريم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وبهذا ينتهي عام 2024".

وأضافت: "اللهم إنا نشهدك أنك سبحانك أكرمتنا وسترتنا واعطيتنا من فضلك الواسع وأنعمت علينا بكرمك وجودك".

وتابعت: "أسألك يارب في العام الجديد ستراً، وعفواً، و قرباً إليك".

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في شهر مايو الماضي في حفل شهد غياب نجوم الكرة.

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