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كتبت - نهى خورشيد:

لم يخلو أي ظهور للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعائلته في المناسبات المختلفة خلال عام 2024 من لفت أنظار عشاق كرة القدم المصرية ومتابعيه من جميع أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل صلاح عام 2024 بمشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لإعلان تجاري، ظهر فيه برفقة ابنتيه مكة وكيان في شكل عائلي.

وفي شهر مارس، وبالتحديد خلال شهر رمضان المبارك، شارك صلاح صورة لابنتيه وهما تحتفلان بحمل الفانوس.

وفي يونيو، وبعد عشرة أيام من عيد ميلاده، نشر صلاح صورة برفقة ابنته الصغرى كيان أمام المرآة.

وقبل نهاية العام، نشر نجم ليفربول صورًا له مع زوجته وابنتيه أثناء استمتاعهم بالأجواء الشتوية داخل إحدى مدن الملاهي.

واختتم صلاح عام 2024 بصورة دافئة مع عائلته داخل منزله، تجمعهم أمام شجرة الكريسماس.

ولم يقتصر ظهور عائلة محمد صلاح على الصور التي ينشرها عبر حساباته الشخصية، بل كانت حاضرة دائمًا لدعمه في المباريات التي خاضها على مدار العام.

وكان أبرز ظهور لزوجته ماجي في المباريات، عندما تفاعلت مع إهدار صلاح ركلة جزاء أمام ريال مدريد في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، وسط متابعة من ابنته الكبرى مكة وشقيقه.