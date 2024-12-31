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أعلن أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق، أمس الإثنين الموافق 30 ديسمبر، تعرضه لحادث سير.

ونشر جعفر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للسيارة وكتب عليها:،" قدر الله وما شاء فعل الحمد لله دائماً وأبدًا".

ويعد أحمد جعفر من المهاجمين المصريين، الذين نجحوا في تحقيق نجاحات كبيرة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، اليت شهدت تألق اللاعب بشكل كبير.

وبدأ أحمد جعفر مشواره في كرة القدم، في صفوف قطاع الناشئين بنادي سرس الليان، الذي انتقل منه إلى فريق للاتصالات في عام 2008، الذي استمر في صفوفه لمدة موسم واحد فقط، قبل الانتقال إلى نادي الزمالك في عام 2009.

وكان عام 2009، شاهداً على الخطوة الأهم والأكبر في مسيرة أحمد جعفر، حينما انتقل إلى نادي الزمالك واستمر في صفوفه لمدة 8 مواسم، تمكن خلالهم من تحقيق ثلاثة بطولات لكأس مصر، وخرج خلالهم على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة، إلى عدد من الفرق مثل "إنبي وبتروجيت".

وخاض أحمد جعفر خلال 5 سنوات قضاهم مع نادي الزمالك، 140 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 42 هدفاً وتقديم 18 تمريرة حاسمة، قبل أن يرحل عن الفريق بشكل نهائي في أغسطس 2017 إلى بتروجيت.

وفي عام 2018، انتقل أحمد جعفر إلى فريق طلائع الجيش، الذي لعب في صفوفه لمدة موسم واحد فقط، خاص خلالهم 17 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين فقط خلالهم.

وعقب رحيل جعفر عن صفوف فريق طلائع الجيش في عام 2020، خاض العديد من التجارب، أبرزها الانضمام إلى "فريق الترسانة في الدرجة الثانية، نادي إف سي مصر "زد"، قبل أن يستقر في صفوف نادي دياموند بالدرجة الثانية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك أحمد جعفر في 4 مباريات رفقة منتخب مصر، أحرز خلالهم هدف واحد فقط.

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