ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال النني.. الحضري في الجيم.. نجم الأهلي مع عائلته

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد النني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بفوز فريقه على حساب العين.

وشارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ونيس الفرنسي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران فريقه.

ونشر اللاعب البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له.

وقام النجم المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة عائلته.

وحرص محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق ريال مدريد.

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