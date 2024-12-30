أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، حالة كبيرة من الجدل خلال حفل جلوب سوكر، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في دبي بالإمارات.

وحضر النجم البرتغالي رونالدو حفل جلوب سوكر رفقة صديقته جورجينا رودريجيز، حيث حصد رونالدو خلال الحفل جائزتي، "أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف على مر العصور".

وخلال استلام النجم البرتغالي للجائزة أشار إلى جورجينا على أنها زوجته، على الرغم من عدم الإعلان عن زواجهما بشكل رسمي حتى الأن، مما أثار الكثير من الشكوك حول إمكانية أن يكون تزوج النجم البرتغالي جورجينا دون الإعلان عن ذلك.

وقال رونالدو خلال صعوده لاستلام الجائزة: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة، خاصة أن ابني الأكبر هنا، وزوجتي (جورجينا) هنا".

ووفقا لما تم الكشف عنه من صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن الثنائي ظهر أيضًا وهما يرتديان خواتم الزواج، رغم أنهما لم يعلنا عن زواجهما.

وبالعودة إلى قصة حب البرتغالي كريستيانو رونالدو صديقته جورجينا رودريجيز، فإننا نجد أنها تعود إلى عام 2016، حينما التقى بها البرتغالي للمرة الأولى في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به جورجينا في إسبانيا، لتبدأ قصة حب رونالدو وجورجينا من النظرة الأولى.

وكان عام 2017 شاهداً على الظهور الرسمي الأول لجورجينا رفقة النجم البرتغالي، خلال حضورها معه حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وساهم رونالدو في تغيير حياة جورجينا بشكل كبير، في ظل ظهورها الدائم رفقته في كافة المحافل، مما جعلها وجهاً مؤلوفاً على الشاشات المختلفة ووسائل التواصل المختلفة في العالم، لتصبح واحدة من أشهر النساء على مستوى العالم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

ودائماً ما تكون جورجينا الداعم الأول للنجم البرتغالي وترافقه في أي مكان ينتقل إليه، حيث ذهبت معه إلى إيطاليا، حينما انضم النجم البرتغالي إلى فريق يوفينتوس، بجانب العودة معه إلى إنجلترا، بعد انضمامه إلى مان يونايتد في عام 2021، قبل الاستقرار معه في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية، حيث يلعب رونالدو حالياً ضمن صفوف نادي النصر السعودي.