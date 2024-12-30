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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. الحضري ووائل جمعة.. مبابي في تدريبات اتحاد جدة

01:25 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بالفوز على وست هام يونايتد الإنجليزي.

وشارك البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري أمس.

وحرص الفرنسي كليان مبابي، على مشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

كما نشر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" خلال تواجده في مران فريق.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له رفقة كلا من محمد شوقي ووائل جمعة.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

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ستوري نجوم كرة القدم محمد صلاح عصام الحضري وائل جمعة نادي الزمالك
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