كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها فوز الزمالك على الاتحاد السكندري، رقم صلاح التاريخي في الدوري الإنجليزي، وكواليس مفاوضات كهربا والسويحلي الليبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

جمال علام: لا أُنكِر أنني زملكاوي.. ولا أعلم سبب تأخر إعلان عقوبات الموسم الماضي

قال رئيس اتحاد الكرة السابق، جمال علام، إنه لا ينكر إنه زملكاوي ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن انتمائه لم يؤثر عليه خلال عمله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نادي السويحلي الليبي يكشف كواليس مفاوضاته لضم كهربا

قال المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، وليد الترهوني، إنهم تفاوضوا مع وكيل لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" لمعرفة موقف موكله من الانضمام لصفوفهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"متأخرة خمسة أشهر".. الأهلي يتحفظ على قرارات الانضباط شكلاً وموضوعاً

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد 29 ديسمبر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي خطابًا رسميا موجها للاتحاد المصري لكرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عودة السيتي وخماسية ليفربول.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

شهد مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد، عودة مانشستر سيتي لطريق الفوز على حساب ليستر بثنائية دون رد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يتصدر الدوري المصري مؤقتا بثنائية أمام الاتحاد السكندري

انتهت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدف محمد صلاح في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

التقى ليفربول بنظيره وست هام اليوم الاحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جماهير الزمالك ترفع لافتة خاصة في مباراة الاتحاد السكندرى

رفعت جماهير القلعة البيضاء المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة لقاء فريقهم أمام الاتحاد السكندرى في الدورى المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الأول عبر التاريخ".. محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً في بطولة الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، تحطيم العديد من الأرقام القياسية للريدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

علق لاعب ليفربول، محمد صلاح، على حقيقة أنباء تجديد عقده مع الريدز، وحصوله على الكرة الذهبية للموسم الجاري 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا