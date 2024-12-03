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والدها يلقب بـ "أبوتريكة".. أبرز المعلومات عن زوجة محمد ربيعة لاعب منتخب مصر (صور)

06:21 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    حفل زفاف محمد ربيعة (16)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (15)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (3)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (8)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (9)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (10)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (12)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة (13)
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كتب- نهى خورشيد:

يحتفل اليوم لاعب منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعة، بحفل زفافه، أصر على إقامته في مسقط رأسه، قرية الزهراء، بمدينة بلطيم، محافظة كفر الشيخ.

ونستعرض أبرز المعلومات عن زوجة لاعب منتخب مصر، محمد ربيعة:

- تقيم في قرية الزهراء- مركز بلطيم- كفر الشيخ

- والدها أحمد حسن عبد الله- لاعب نادي نبروه السابق لقبه "أبوتريكة" إذ كان صانع ألعاب ذو مهارة جيدة.

- يعمل والدها حاليا مدرب أكاديمة مركز شباب الزهراء مع السيد علي مكتشف اللاعب محمد ربيعة

حفل زفاف محمد ربيعة أبوتريكة محمد ربيعة لاعب منتخب مصر محمد ربيعة لاعب سموحة
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