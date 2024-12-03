أحرز كريستيانو رونالدو عددًا من الأهداف بالرأس في مسيرته أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس و النصر السعودي حاليًا، أثارت إعجاب الجمهور، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير بالفيديو:

هدف كريستيانو ضد نادي أياكس الهولندي

هدف كريستيانو ضد الزمالك في البطولة العربية

ضد نادي الزمالك المصري



pic.twitter.com/zu97bpHQui — الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024

هدف كريستيانو ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

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هدف كريستيانو ضد أودينزي في الدوري الإيطالي

هدف كريستيانو ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

في نهائي دوري أبطال أوروبا 🏆 pic.twitter.com/jTwMFioVDE — الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024

هدف كريستيانو ضد منتخب مصر في مباراة ودية

ضد منتخب مصر في آخر ثواني المباراة 🥱pic.twitter.com/ZqtJHFBgIu — الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024

هدف كريستيانو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا عام 2011

هدف كريستيانو رونالدو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا عام 2011 🏆pic.twitter.com/M0Ib8HmNwK — الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024

هدف كريستيانو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يمكنك مشاهدة الفيديو من خلال الرابط.. اضغط هنا

هدف كريستيانو ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

الخطوط الجويه البرتغالية 🇵🇹✈️pic.twitter.com/YsFrZUtMbs — الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024

هدف كريستيانو ضد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

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