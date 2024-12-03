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أحدهم ضد الزمالك.. أفضل 10 أهداف أحرزها كريستيانو رونالدو بالرأس بالفيديو

05:57 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (3)
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    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (22)
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    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (19)
  • عرض 13 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (8)
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    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (10)
  • عرض 13 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (9)
  • عرض 13 صورة
    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو وجورجينا
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو وجورجينا
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أحرز كريستيانو رونالدو عددًا من الأهداف بالرأس في مسيرته أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس و النصر السعودي حاليًا، أثارت إعجاب الجمهور، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير بالفيديو:

هدف كريستيانو ضد نادي أياكس الهولندي

هدف كريستيانو ضد الزمالك في البطولة العربية

هدف كريستيانو ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة الهدف من خلال الرابط... اضغط هنا

هدف كريستيانو ضد أودينزي في الدوري الإيطالي

هدف كريستيانو ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

هدف كريستيانو ضد منتخب مصر في مباراة ودية

هدف كريستيانو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا عام 2011

هدف كريستيانو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يمكنك مشاهدة الفيديو من خلال الرابط.. اضغط هنا

هدف كريستيانو ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

هدف كريستيانو ضد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

لمشاهدة فيديو الهدف اضغط هنا

كم هدف سجل رونالدو في النصر أفضل 10 أهداف لكريستيانو بالرأس ريال مدريد يوفنتوس مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا ألزمالك منتخب مصر
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