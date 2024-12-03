أحدهم ضد الزمالك.. أفضل 10 أهداف أحرزها كريستيانو رونالدو بالرأس بالفيديو
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أحرز كريستيانو رونالدو عددًا من الأهداف بالرأس في مسيرته أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس و النصر السعودي حاليًا، أثارت إعجاب الجمهور، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير بالفيديو:
هدف كريستيانو ضد نادي أياكس الهولندي
ضد اياكس 😵🔝
pic.twitter.com/NtCyVHMzBr
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد الزمالك في البطولة العربية
ضد نادي الزمالك المصري
pic.twitter.com/zu97bpHQui
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
يمكنك مشاهدة الهدف من خلال الرابط... اضغط هنا
هدف كريستيانو ضد أودينزي في الدوري الإيطالي
تاااااريخي 🐐
pic.twitter.com/LIHYxA1QTh
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
في نهائي دوري أبطال أوروبا 🏆 pic.twitter.com/jTwMFioVDE
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد منتخب مصر في مباراة ودية
ضد منتخب مصر في آخر ثواني المباراة 🥱pic.twitter.com/ZqtJHFBgIu
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا عام 2011
هدف كريستيانو رونالدو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا عام 2011 🏆pic.twitter.com/M0Ib8HmNwK
— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
يمكنك مشاهدة الفيديو من خلال الرابط.. اضغط هنا
هدف كريستيانو ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي
الخطوط الجويه البرتغالية 🇵🇹✈️pic.twitter.com/YsFrZUtMbs— الكوتش خالد (@TheCoachkh) December 2, 2024
هدف كريستيانو ضد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
لمشاهدة فيديو الهدف اضغط هنا
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