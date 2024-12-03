نستعرض في هذا التقرير أعظم حراس المرمى على مر التاريخ، بناء على إجمالي عدد مرات الظهور في المباريات مع أنديتهم، والأهداف التي استقبلوها، والـ "كلين شيت"، بالإضافة إلى إحصائيات مسيرتهم الدولية (عدد المباريات التي خاضوها مع المنتخب الوطني/الأهداف التي سجلوها). وفقا لموقع "سبورت بريف" الإنجليزي.

بروس ديفيد جروبيلار

جروبيلار هو أحد أعظم حراس المرمى على الإطلاق في تاريخ اللعبة. لعب لصالح المنتخب الوطني الزيمبابوي والعديد من الأندية في الفترة من 1973 حتى2007.

أندريه أريندسي

شارك أريندسي لأول مرة في عام 1991 مع نادي كيب تاون سبيرز، وتمت إعارته إلى نادي سانتوس في كيب تاون في عام 1992. ولعب لاحقًا مع أوكسفورد يونايتد وفولهام وسانتوس وماميلودي صن داونز وسوبر سبورت يونايتد.

يُعد أندريه أريندسي أحد أعظم حراس المرمى الأفارقة على الإطلاق، يعمل الآن مساعد ومدرب حراس مرمى في سوبر سبورت يونايتد.

إدوارد ميندي

إدوارد أوسوك ميندي هو حارس مرمى نادي الأهلي السعودي ومنتخب السنغال. تم اختياره كأفضل حارس مرمى في العالم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2021.

ريتشارد كينجسون

يعد لاعب كرة القدم المتقاعد ريتشارد كينجسون واحدًا من أفضل خمسة حراس مرمى في العالم على مر العصور. فقد شارك في بطولتي كأس العالم لكرة القدم وخمس بطولات كأس الأمم الأفريقية. ومن بين الأندية الدولية التي لعب لها برمنجهام سيتي وويجان أثليتيك وبلاكبول وجالطة سراي.

كارل ايكيمي

كان كارل إيكيمي، اللاعب المتقاعد، هو حارس مرمى ولفرهامبتون واندررز الأطول مشاركة. لم يوقع عقدًا دائمًا مع نادٍ آخر على الرغم من قضائه 15 عامًا على سبيل الإعارة في ثمانية أندية مختلفة. تم تشخيص كارل إيكيمي بسرطان الدم الحاد قبل عام من كأس العالم 2018. تغلب على المرض لكنه لم يعد إلى الملعب.

مايك ماينان

يلعب مايك ماينيان حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا. لعب لصالح باريس سان جيرمان وليل قبل الانضمام إلى ميلان. شارك مايك ماينيان لأول مرة مع المنتخب الأول في عام 2020. تم اختياره ضمن تشكيلة فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

جانلويجي بوفون

يعد جانلويجي بوفون من بين أفضل 10 حراس مرمى في العالم على الإطلاق. يعتبره العديد من خبراء كرة القدم أعظم حارس مرمى إيطالي على الإطلاق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بين عامي 1997 و2018.

لعب نجم يوفنتوس 178 مباراة مع إيطاليا، وفاز بكأس العالم في عام 2006. اعتزل جانلويجي بوفون في عام 2023. وهو من بين اللاعبين القلائل المسجلين الذين شاركوا في أكثر من 1100 مباراة احترافية.

إيكر كاسياس

يعد إيكر كاسياس فرنانديز من بين الحراس السبعة الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. لعب 725 مباراة مع ريال مدريد خلال مسيرته الكروية التي استمرت 16 عامًا قبل الانضمام إلى نادي بورتو في عام 2015.

كان إيكر كاسياس حارس المرمى الأول لإسبانيا من عام 2008 إلى عام 2012. اعتزل في أغسطس 2020 وهو الآن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد.

مانويل نوير

يعد نوير من حراس المرمى القلائل الذين يمكنهم اللعب في مراكز أخرى. فقد أقنعه مشجعو كرة القدم ذات يوم بتولي مركز لاعب الوسط. فهو يتولى دور المدافع أو منفذ الركلات الحرة في أي وقت يتأخر فيه بايرن في المباريات المهمة. ويلعب مانويل نوير مع بايرن ميونيخ منذ عام 2011.

دينو زوف

حقق دينو زوف تاريخًا كأكبر لاعب سنًا يفوز بكأس العالم وهو في الأربعين من عمره أثناء قيادته للمنتخب الإيطالي. وكان آخر فريق دولي لعب له هو يوفنتوس. خاض دينو زوف آخر مباراة له مع المنتخب الإيطالي في 29 مايو 1983 واعتزل اللعب في 2 يونيو 1983.