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لاعبة كرة قدم ونادرة الظهور معه.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن قصة هالاند وصديقته إيزابيل

03:34 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كتب- يوسف محمد:

ظهر النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع حبيبته إيزابيل هوجسينج (مواليد 15 يوليو 2004) لأول مرة في عام 2022، أثناء قضاء إجازته.

تعرف هالاند على إيزابيل منذ الصغر، وقتما كانا يلعبان كرة قدم في نادي برين النرويجي، كما كانت تعمل في متجر للأزياء، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

تربى هالاند وإيزابيل في مدينة برين النرويجية، وسافرت معه إلى ألمانيا خلال فترة تواجده في بروسيا دورتموند، قبل أن تنتقل معه إلى إنجلترا بعد انضمامه لنادي مان سيتي الإنجليزي.

إيزابيل تركت امتحاناتها في إبريل عام 2023، للذهاب إلى نجم مان سيتي في منزله بمدينة مانشستر والتواجد والتواجد بجواره بدلاً من العودة إلى النرويج.

كما ظهرت إيزابيل مع هالاند خلال احتفاله بالتتويج بالقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، الذي حققه السيتي على حساب فريق إنتر ميلان في النهائي.

ولم تعتاد إيزابيل على الظهور الدائم مع هالاند، كما لم ينجب الزوجان السعيدان أي أطفال حتى الأن.

يذكر أن هالاند يتصدر حتى الآن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفًا، يليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، برصيد 11 هدفًا.

زوجة هالاند مان سيتي إيزابيل هوجسينج انتقال هالاند كم عدد أهداف هالاند مع السيتي محمد صلاح
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