ستوري نجوم كرة القدم.. احتفالات ناصر منسي.. ظهور لمحمد صلاح.. وتهنئة شيكابالا

"بعد أزمته الصحية".. أبرز المعلومات عن طه إسماعيل أسطورة الأهلي السابق

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد صلاح نجم ليفربول شارك متباعيه احتفاله بهدفه في مرمى مانشستر سيتي فيما هنأ شيكابالا وطارق حامد لاعب بيراميدز الحالي أوباما بعيد ميلاده وهنأ لاعبي الأهلي الحالين والسابقين مثل رامي ربيعة وأحمد الشيخ وليد سليمان بعيد ميلاده.

ودعم ميدو زوجته يسرا الليثي في خطوتها الإعلامية الجديدة وشارك حمدي فتحي جانب من تدريباته مع الوكرة، فيما شارك أحمد عبدالقادر جانب من تدريباته مع نادي قطر.

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