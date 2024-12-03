أبناء المشاهير.. أحمد صلاح حسني اتجه للتمثيل بعد اعتزال الكرة

أول رد من جوميز بعد فوز الزمالك على المحلة برباعية

كان "ابن الوز عوام" كما يُقال فتدرج أحمد صلاح حسني بقطاع ناشئي النادي الأهلي الذي كان والده ـ الراحل ـ مهاجم فريقه الأول ومديرًا للكرة ولكنه سافر إلى الدوري الألماني ليظهر بقميص شتوتجارت من ناشئي الأهلي ثم رحلّ لصفوف جنت البلجيكي في موسم 01/02.

وانضم في موسم 02/03 لصفوف الأهلي ولكن رحلّ بعد موسمين لفريق قيصر سبور التركي ومنه لنادي المقاولون العرب بعد موسمين ثم الاسماعيلي في الموسم التالي 07/08 ليعتزل في نهاية عام 2008.

ومثّل المهاجم صاحب الـ 54 عاماً حاليًا المنتخب الوطني؛ إذ يُشير موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات إلى أنه شارك بـ 31 مباراة معه سجل خلالها 9 أهداف.

واتجه بعد ذلك إلى التمثل فشارك في عام 2012 بمسلسل شربات لوز بطولة الفنانة يسرا ثم مسلسل تحت الأرض بطولة أمير كرارة عام 2013 ومسلسل دياب بالعام التالي مع أمير كرارة ومسلسل السيدة الأولى في العام ذاته ثم حواري بوخاريست مع أمير كرارة في عام 2015 لتنطق مسيرته الفنية.

اقرأ أيضًا:

أبناء المشاهير.. محمد شوقي غريب ظلّ بلا نادِ قرابة 9 أشهر.. ولم ينضم لفريق والده

أبناء المشاهير.. عبد الرحمن عامر حسين اللاعب الذي لم يُغادر الإسكندرية سوى مرة