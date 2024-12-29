"إذا لم تستح فاصنع ما شئت".. سيف الجزيري يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل، إصابة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، دخوله المستشفى لإجراء لاستئصال البروستاتا.

وما لا يعرفه الكثير من المواطنين في مختلف دول العالم، أن نتنياهو قبل أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل، كان لاعباً لكرة القدم ومحباً للعبة الشطرنج.

وخلال تعليمه الثانوي، انضم نتنياهو إلى نادي الشطرنج وفريق كرة القدم في مدرسة تشيلتنهام الثانوية، حصل خلالها على خطاب تقدير وطني.

ولا يزال نتنياهو يظهر عشقه لكرة القدم، من وقت لأخر، حيث يحرص دائماً على الظهور في ملاعب كرة القدم، ففي عام 2012 شارك نتنياهو في مباراة كرة قدم في مدينة القدس جمعت بين فريقي أبناء شيبة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما أنه ظهر في عام 2019، على شواطئ البرازيل، رفقة عدد من محبي كرة القدم، خلال ممارستهم اللعبة معاً.

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