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في عام 1999، حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو مباراة لفريق بيتار، وتحدث إلى المشجعين في المدرجات باللغة العربية "يلا بيتار"، ليهتف المشجعين بعدها "الموت للعرب".

استمرت عنصرية فريق بيتار، إذ عندما جمعته مباراة مصيرية مع بني سخنين، الفريق العربي الوحيد في الدوري الإسرائيلي، ألقت الجماهير قنابل حارقة على الجماهير الأخرى، إذ كانت مباراة الفريقان بمثابة معركة صراع عربي إسرائيلي، لهذا لا يتحمل الفريق الأول إذلال الخسارة أمام فريق عربي.

وفي عام 2012 شارك نتنياهو في مباراة كرة قدم في مدينة القدس جمعت بين فريقي أبناء شيبة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأثناء مشاركته في المباراة تعرض للإصابة في القدم لينقل بعدها إلى مستشفى هداسا بمدينة القدس ووضع جبيرة على قدمه اليسرى.

وكانت مشاركته نتنياهو في المباراة لتشجيع السياحة في الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.

وفي 2019، شارك نتنياهو مع محبي كرة القدم على شواطيء البرازيل، وذلك أثناء حضوره تنصيب الرئيس جاير بولسونارو.

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