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"كان عليها أن تدفع دائما".. قصة حب برونو فيرنانديز لاعب اليونايتد وزوجته

كتب - محمد القرش:

أثار كريستيانو رونالدو الشائعات حول زواجه سراً من شريكته جورجينا رودريجيز.

وحضر الزوجان حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 في دبي معًا، حيث احتفلا بليلة كبيرة لمهاجم النصر الذي فاز بجائزتين أفضل لاعب في الشرق الأوسط وعلى مر العصور.

وأثناء تسلمه جائزته الثانية، والتي تم تخصيصها له باعتباره الهداف التاريخي لكرة القدم، أشار اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى جورجينا باعتبارها "زوجته" في خطابه للحاضرين.

وقال لاعب النصر: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة، ابني الأكبر هنا، وزوجتي (جورجينا) هنا".

وأضاف: "هذه الجوائز دعمي الجميل طوال الوقت لمواصلة اللعب، في غضون شهر واحد سأبلغ الأربعين من عمري، لكني لم أنته من هذه المرحلة بعد".

وواصل: "سأستمر، لأنني أريد الفوز بالألقاب، أريد أن أكون بطلاً، أريد تسجيل المزيد من الأهداف، أريد أن أحاول الفوز ببطولة للمنتخب الوطني".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الثنائي ظهر أيضًا وهما يرتديان خواتم الزواج، رغم أنهما لم يعلنا عن زواجهما.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 39 عاما انضم إلى النصر السعودي في موسم 2022/23، بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

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