بحضور لاعب أستون فيلا.. مدافع الأهلي يحتفل بخطوبة شقيقته

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كتب - محمد القرش:

أٌقيم حفل خطوبة شقيقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس، أمس الجمعة.

وشهد الحفل حضور أصدقاء اللاعب المقربين، ومن بينهم عمر خضر المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي تحت 21 عاما.

يُذكر أن الظهير الأيسر للنادي الأهلي، كريم الدبيس، شارك في 14 دقيقة بفوز المارد الأحمر على المصري بثنائية دون رد.

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