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بحضور لاعب أستون فيلا.. مدافع الأهلي يحتفل بخطوبة شقيقته

08:14 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حفل خطوبة شقيقه كريم الدبيس (2)
  • عرض 20 صورة
    حفل خطوبة شقيقه كريم الدبيس (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر خشر لاعب أستون فيلا من حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس (2)
  • عرض 20 صورة
    عمر خشر لاعب أستون فيلا من حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر خشر لاعب أستون فيلا من حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس (4)
  • عرض 20 صورة
    عمر خشر لاعب أستون فيلا من حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس (5)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (1)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر خشر لاعب أستون فيلا من حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس (1)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (4)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (5)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (7)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس وشقيقته (1)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (6)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس وشقيقته (2)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس وشقيقته (5)
  • عرض 20 صورة
    حفل خطوبة شقيقه كريم الدبيس (3)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس من حفل خطوبة شقيقته (2)
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس وشقيقته (4)
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كتب - محمد القرش:

أٌقيم حفل خطوبة شقيقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس، أمس الجمعة.

وشهد الحفل حضور أصدقاء اللاعب المقربين، ومن بينهم عمر خضر المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي تحت 21 عاما.

يُذكر أن الظهير الأيسر للنادي الأهلي، كريم الدبيس، شارك في 14 دقيقة بفوز المارد الأحمر على المصري بثنائية دون رد.

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كريم الدبيس الأهلي عمر خضر أستون فيلا
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