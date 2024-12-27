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"إذا لم تستح فاصنع ما شئت".. سيف الجزيري يثير الجدل بهذا المنشور

01:58 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    احتفال سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
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    سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
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    التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
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أثار التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل، بعدما قام بتوجيه رسالة غامضة، من خلال منشور عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب النجم التونسي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

وأضاف: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الجزيري قدم إنذار إلى نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته المتأخرة وذلك قبل التوجه إلى الفيفا.

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