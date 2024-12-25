كشفت بسبب عشاء في مطعم.. من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟ (صور)

من التسريب إلى طلب تعويض.. قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

تحرير - هند عواد - محمد القرش - يوسف محمد - نهى خورشيد

شهد العام الجاري 2024 العديد من الأحداث المؤسفة والمحزنة في الساحرة المستديرة، حيث توفى عدد من الشخصيات المهمة في كرة القدم المصرية بينهم لاعبين ومدربين ونائب رئيس النادي الأهلي.

وفي نفس العام حقق الرياضي المصري، أحمد الجندي، ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، بينما حققت الرباعة سارة سمير فضية رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام.

وحرصا منا على موافاتكم بأبرز أحداث عام 2024، ننشر الروابط التالية:

بينهم ثلاثي أهلاوي وأحمد رفعت.. وفيات الكرة المصرية في عام 2024

يصف العديد من المواطنين المصريين العام الحالي 2024، بعام الحزن للكرة المصرية، بعدما شهد رحيل العديد من نجوم كرة القدم في مختلف المناصب سواء مناصب إداري أو مناصب فنية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم هاني ومران".. 4 نجوم أهلاوية في قفص الزوجية خلال عام 2024

احتفل نجوم النادي الأهلي، خلال عام 2024 بحصد العديد من الألقاب سواء كانت الألقاب المحلية أو الألقاب القارية، والتي وصل عددهم إلى 5 ألقاب خلال العام الحالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيانات الأندية المصرية: أزمة ثلاثي باريس.. وفاة رفعت.. شغب لاعبي بيراميدز أمام الأهلي

شهد شهر يوليو العديد من الأحداث الرياضية والصراعات بين مختلف أندية الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي دفع الإدارات إلى إصدار بيانات توضيحية للكشف عن كواليس ما حدث أو الرد على ما جاء من قبل الجانب الآخر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"قميص ملطخ بالدم وأنقذوا غزة".. أبرز الطرق التي دعمت بها الجماهير الأوروبية الشعب الفلسطيني

ألقت القضية الفلسطينية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من قبل الكيان الصهيوني، من هجمات عدوانية وإبادة جماعية من قبل المحتل الإسرائيلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سرقة هواتف وانسحاب وفوز الأهلي بأول ديربي".. حصاد الدوري المصري للسيدات 2024

تفصلنا أيام قليلة على نهاية عام 2024، العام الذي شهد انطلاق موسم استثنائي من الدوري المصري للسيدات، بالمشاركة الأولى للأهلي والزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سجون وحرمان من الاحتراف.. حكايات نجوم الدوري السوري تحت حكم بشار الأسد (ملف خاص)

إثر سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا وحصوله على اللجوء الإنساني تكشفت قصص معاناة للشعب السوري، لم يخلو منها حكايات لاعبي الدوري السوري، إذ تعرض عدد من للاعتقال والسجن وآخرين من منع تمثيل المنتخب السوري إلا إذا دفعوا الأموال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ذهبية مصر وبراءة كيشو.. حصاد أبرز أحداث أولمبياد باريس 2024