كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الميلاد بهذه الطريقة (صورة)
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كتب - مصراوي:
احتفل لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد الميلاد "رأس السنة".
ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمية على منصة "إنستجرام" صورة له دون ملابس الجزء العلوي مستعرضا عضلات البطن، وعلق: "عيد ميلاد سعيد للجميع".
يُذكر أن الأسطورة البرتغالي انضم إلى نادي النصر السعودي في موسم 2022/23، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.
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