إشراف- وائل توفيق:

كتب: يوسف محمد- نهى خورشيد:

إثر سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا وحصوله على اللجوء الإنساني تكشفت قصص معاناة للشعب السوري، لم يخلو منها حكايات لاعبي الدوري السوري، إذ تعرض عدد من للاعتقال والسجن وآخرين من منع تمثيل المنتخب السوري إلا إذا دفعوا الأموال.

تواصل مصراوي مع عدد من اللاعبين في إطار سلسلة سننشرها خلال الأيام المقبلة، يمكنكم الإطلاع على ما نشر اليوم من خلال هذه الروابط:

4 نجوم كرة قدم بالدوري السوري دخلوا سجون بشار الأسد

دخل عدد من نجوم الدوري السوري السجون وتعرضوا للاعتقال في فترة حكم بشار الأسد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم السومة".. 5 نجوم كرة قدم سوريين احتفلوا بسقوط بشار الأسد (صور)

تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السورية، على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وطيرانه إلى روسيا حاصلا على لجوء إنساني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"منعنى من اللعب للزمالك".. اعترافات لاعب سوري عن مسيرته تحت حكم بشار الأسد

وسط التحديات السياسية والاجتماعية التي شهدتها سوريا خلال حكم بشار الأسد، ظل حلم الاحتراف وتمثيل المنتخب الوطني هدفاً يسعى إليه اللاعبون رغم الظروف القاسية... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أسوأ ما حدث لي.. نجم منتخب سوريا يكشف سر صورته مع بشار الأسد

علق نجم المنتخب السوري السابق فراس الخطيب، على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط حكمه في البلاد، مشيراً إلى سر الصورة التي جمعته ببشار... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رعب وفساد في المنتخب ومنع من الاحتراف".. مأساة لاعب سوري تحت حكم بشار الأسد (صور)

فرّ بشار الأسد إلى روسيًا حاصلًا على لجوء إنساني من بوتين، لتنتشر بعده حكايات السوريين الذين تعرضوًا لحياة غير إنسانية فترة حكمه، بالطبع، كان من بينهم لاعبي كرة القدم في الدوري السوري... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد عودته إلى سوريا.. موقف سابق لجهاد الحسين ضد نظام بشار





في مشهد مؤثر، عاد جهاد الحسين لاعب الكرامة السوري، إلى بلده بعد مغادرتها قبل 14 عاما، واستقبلته الجماهير والأهالي، مهللين حاملين الأعلام واللافتات...لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مي الجاني هدافة الدوري السوري تروي أوضاع الكرة النسائية قبل وبعد حكم بشار الأسد (حوار)





في دولة ما يقرب من ثلث سكانها لاجئين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولدت فتاة تحلم بحياة آدمية ومعاملة أفضل، مثل باقي أبناء شعبها، إضافة إلى حلم لعب كرة القدم. الأمر الذي كان مرفوضا في مجتمعها الشرقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مات تحت التعذيب في صيدنايا.. قصة نجم الكرة السورية جهاد قصاب (صور)

يوم 25 أغسطس 2024، نشرت الهيئة السورية للرياضة والشباب خبرًا مفاده أن قوات أمن نظام بشار الأسد اعتقلت جهاد قصاب، لاعب نادي الكرامة ومنتخب سوريا سابقًا، في مدينة حمص واقتادته إلى فرع الأمن السياسي... للتفاصيل اضغط هنا

طائفية ورشوة في المنتخب ومنع من الاحتراف.. 5 حوارات مع لاعبين سوريين عن مسيرتهم تحت حكم بشار الأسد

عاش نجوم كرة قدم سوريا تحت وطأة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعانوا من الضغوطات والظروف السياسية التي أثرتهم على مسيرتهم في الدوري السوري بالإضافة إلى منع عدد من الاحتراف بالخارج وحرمان من الرواتب وتأخرها وأداء الخدمة العسكرية لفترة طويلة. حاليًا يأمل اللاعبون في ظروف رياضية أفضل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا