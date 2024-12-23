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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على شباب بلوزداد بسداسية؟

01:37 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي 1 (1)
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    كوميك الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    الأهلي وبلوزداد (1)
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    وسام أبو علي لاعب الأهلي (1)
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    وسام أبو علي وأبو تريكة (2)
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    كوميك (1)
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    كوميك مباراة الأهلي (1)
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز، رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما توقف رصيد بلوزداد عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بالمجموعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء وبالأخص المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على شباب بلوزداد بسداسية بمطالعة الألبوم أعلاه:

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