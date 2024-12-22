كتب - محمد القرش:

ارتبط اسم اللاعب اللاعب المغربي، محمد العروش، بالانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وولد العروش صاحب الأصول المغربية في عام 2004 في فرنسا، وقضى سبعة مواسم مع فريق ليون الفرنسي، وفاز بكأس جامبارديلا في عام 2022.

وبعد أن شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول، أعلن نادي ليون في يوم 21 أغسطس 2024 انتقال لاعب خط الوسط إلى نادي بوتافوجو البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية العام.

وبعد شهر واحد من انضمام اللاعب المغربي إلى بوتافوجو قرر النادي البرازيلي فسخ التعاقد مع محمد العروش صاحب الـ 20 عاما "لأسباب شخصية".

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن قرار فسخ التعاقد معه جاء بعد تغيب اللاعب عن التدريبات دون سابق إنذار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن النادي أبلغ السُلطات البرازيلية التي بدورها اقتحمت منزله ووجدت مشروبات كُحلية، وتبين بعد ذلك سفره إلى فرنسا.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الانتقالات، فإن اللاعب ظل دون نادي منذ أن قرر نادي بوتافوجو فسخ التعاقد معه.