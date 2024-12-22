ستوري نجوم كرة القدم.. نيمار وعائلته.. جائزة جديدة لصلاح.. صورة الحضري ووالدته

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال استلامه جائزة جديدة.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له رفقة عائلته.

كما نشر ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام النجم المصري محمد النني بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وحرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" رفقة والدته، بعد وفاتها بأيام قليلة.

ونشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي على نشر صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له رفقة زميله بالفريق كامافينجا خلال المران الجماعي للفريق.

وقام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي لفريق اتحاد جدة.

كما نشر أليو ديانج لاعب النادي الأهلي المعار إلى الخلود السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

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