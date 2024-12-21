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شارك العديد من نجوم كرة القدم متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر محمد صلاح بإطلالة جديدة خلال حضوره لتدريبات فريق ليفربول، فيما نوه عمر جمال لظهور تلفزيوني له، بينما شارك مصطفى شوبير متابعيه صورة من عودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

ونشر مروان محسن مقاطع فيديو من تدريبات تأهيل قوية يخوضها، فيما شارك أحمد فتحي متابعيه صورة تجمعه وزوجته رفقة المطرب اللبناني وليد توفيق، فيما طلب صالح جمعة الدعاء لزميله الراحل أحمد رفعت وطالب أحمد الشيخ بالدعاء للمدرب الراحل إيهاب جلال.

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