لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

5 صور من حضور أحمد شوبير وزوجته حفل توزيع جوائز الأفضل

12:56 ص السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 5 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 5 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 5 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حضر حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مقدم البرامج الحالي أحمد شوبير رفقة زوجته، حضور حفل جوائز الأفضل في عام 2024، الذي أقيم في مركز المنارة مساء أمس الجمعة.

وظهر أحمد شوبير وزوجته مها سلامة، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأفضل، وهما يلتقطان العديد من الصور معاً.

وشهد الحفل كذلك حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الإعلامي والرياضي، وهو حفل سنوي يقوم بتكريم النجوم على ما قدموه طوال العام.

أحمد شوبير أحمد شوبير وزوجته أحمد شوبير وزوجته وأبنائه النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
قتلى وعشرات المصابين.. طبيب خليجي يدهس المارة في سوق عيد الميلاد بألمانيا (تغطية خاصة)