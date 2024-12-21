5 صور من حضور أحمد شوبير وزوجته حفل توزيع جوائز الأفضل

"بينهم هاني ومران".. 4 نجوم أهلاوية في قفص الزوجية خلال عام 2024

انفجار وتألق.. ماذا قدم إنزو فرنانديز مع تشيلسي بعد الانفصال عن صديقته؟

كتب - يوسف محمد:

حضر حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مقدم البرامج الحالي أحمد شوبير رفقة زوجته، حضور حفل جوائز الأفضل في عام 2024، الذي أقيم في مركز المنارة مساء أمس الجمعة.

وظهر أحمد شوبير وزوجته مها سلامة، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأفضل، وهما يلتقطان العديد من الصور معاً.

وشهد الحفل كذلك حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الإعلامي والرياضي، وهو حفل سنوي يقوم بتكريم النجوم على ما قدموه طوال العام.