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انفجار وتألق.. ماذا قدم إنزو فرنانديز مع تشيلسي بعد الانفصال عن صديقته؟

11:47 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
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  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وزوجته وأبنائه
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    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (4)
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    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (8)
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (7)
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وابنته
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (6)
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (5)
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته السابقة (2)
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    إنزو مع ابنه وابنته
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (9)
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته مع أولادهم (1)
  • عرض 18 صورة
    صديقة إنزو مع أولادها
  • عرض 18 صورة
    إنزو فيرنانديز وصديقته السابقة (3)
  • عرض 18 صورة
    ابنة إنزو فيرنانديز
  • عرض 18 صورة
    صديقه إنزو فيرنانديز (2)
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    إنزو فيرنانديز وصديقته السابقة (1)
  • عرض 18 صورة
    نجل إنزو
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كتب - محمد القرش:

قرر نجم نادي تشيلسي، إنزو فيرنانديز، الإنفصال عن صديقته "فالنتينا سيرفانتس" دون سابق إنذار من أجل أن يعيش بمفرده.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ23 عاما، ابنة وابنًا من صديقة طفولته السابقة والتي رافقته منذ أن كان لاعبا لنادي ريفير بليت الأرجنتيني.

وروت فالنتينا سيرفانتس تفاصيل انفصالها المفاجئ عن إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط تشيلسي بعدما قدمت له الكثير من الدعم المالي والمعنوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب الأرجنتيني أنفجر وتألق مع البلوز بعدما انفصل عن صديقته وفضل العيش بمفرده.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ انفصالهما، شهد فرنانديز تحسنا كبيرا في مستواه مع فريق غرب لندن وشق طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، حيث سجل ثلاثة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها مع البلوز حتى الآن.

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إينزو فرنانديز انزو فيرنانديز وزوجته تشيلسي منتخب الأرجنتين انفاصل إنزو فرنانديز عن صديقته
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