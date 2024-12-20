انفجار وتألق.. ماذا قدم إنزو فرنانديز مع تشيلسي بعد الانفصال عن صديقته؟

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كتب - محمد القرش:

قرر نجم نادي تشيلسي، إنزو فيرنانديز، الإنفصال عن صديقته "فالنتينا سيرفانتس" دون سابق إنذار من أجل أن يعيش بمفرده.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ23 عاما، ابنة وابنًا من صديقة طفولته السابقة والتي رافقته منذ أن كان لاعبا لنادي ريفير بليت الأرجنتيني.

وروت فالنتينا سيرفانتس تفاصيل انفصالها المفاجئ عن إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط تشيلسي بعدما قدمت له الكثير من الدعم المالي والمعنوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب الأرجنتيني أنفجر وتألق مع البلوز بعدما انفصل عن صديقته وفضل العيش بمفرده.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ انفصالهما، شهد فرنانديز تحسنا كبيرا في مستواه مع فريق غرب لندن وشق طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، حيث سجل ثلاثة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها مع البلوز حتى الآن.

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