احتفل نجوم النادي الأهلي، خلال عام 2024 بحصد العديد من الألقاب سواء كانت الألقاب المحلية أو الألقاب القارية، والتي وصل عددهم إلى 5 ألقاب خلال العام الحالي.

ونجح فريق كرة القدم بالنادي الأهلي في عام 2024، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، كأس السوبر المصري، كأس مصر، كأس بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وبجانب احتفال نجوم القلعة الحمراء، بتحقيق العديد من البطولات خلال العام الحالي، إلا أن هناك الكثير من هؤلاء اللاعبين احتفلوا خلال العام الحالي بالعديد من المناسبات الشخصية سواء حفل زفافهم أو اللاعبين الذين أقاموا حفل خطوبتهم.

محمد هاني

وكان محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، هو الأول في نجوم القلعة الحمراء الذين احتفلوا بزفافهم، حيث أقام هاني حفل زفافه في 12 يونيو 2024، على حبيبة ابو الفتوح شقيقة زوجة نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي حسام غالي، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصري على رأسهم، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعدد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي.

مروان عطية

ولم يكن محمد هاني هو اللاعب الوحيد داخل صفوف النادي الأهلي، الذي أقام حفل زفافه خلال عام 2024، حيث احتفل مروان عطية هو الآخر بحفل زفافه، في 24 يوليو من العام الجاري، على فتاة تدعى سلمى صقر، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي.

مصطفى شوبير

وفي 3 أكتوبر 2024، احتفل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ونجل حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، بحفل خطوبته على فتاة تدعى جنا حلمين في حفل حضره العديد من لاعبي المارد الأحمر.

وشوبير لم يكن الوحيد في صفوف المارد الأحمر، الذي أقام حفل خطوبته خلال العام الحالي 2024، ففي يوم 12 أكتوبر من العام الجاري 2024، احتفل عمر الساعي لاعب الأهلي بخطوبته، على فتاة تدعى على فتاة تدعى ماران رامين في حفل عائلي.