مازالت أزمة لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، تشغل بال الكثير من المواطنين المصريين وليس متابعي كرة القدم فقط، خاصة بعد النيابة اللاعب إلى محكمة الجنح، بعد قتله شخصين وإصابة آخر، بعد حادث سير تعرض له.

وبدأت أزمة اللاعب رجب عمران، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، ألقت قوات الأمن أمس الخميس القبض، على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

وتم تحرير محضر بالواقعة فور حدوثها، تم تحويله إلى النيابة من أجل متابعة التحقيقات.

ولم تمر 24 ساعة، إلا ولفظ إثنين من المصابين أنفاسهم الأخيرة في المستشفى العام بأوسيم، لتشهد القضية تحولاً كبيرا بعد ذلك.

تصريحات رجب عمران ومدير الكرة بطلائع الجيش

وكشف علاء السعدني، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، في تصريحات خاصة لمصراوي يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، تفاصيل الواقعة، والذي أكد أن اللاعب كان يسير بسيارته بشكل طبيعي، وكان هناك تروسيكل محمل بالأنابيب متوقف ويشغل حارة من حارتي الطريق، وظهر فجأة موتوسيكل بالحارة التي يستقلها اللاعب واللاعب حاول تفاديه.

وأشار مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحاته، أن اللاعب لم يقم بدهس ولم يصدم أحد بسيارته والأمور.

كما تواصل مصراوي في وقت سابقمع اللاعب، الذي أكد أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، وكل ما حدث أنه حاول تفادي دراجة بخارية ظهرت فجأة بالطريق فاصطدم بـ "تروسيكل" محمل بالأنابيب، لا توجد أي إصابات، والأمور في طريقها مع التصالح مع أطراف الواقعة، إلا أن كل ذلك تبدل وتغير بعد وفاة اثنين من المصابين في الحادث.

وكانت النيابة العامة، قامت بإخلاء سبيل اللاعب رجب عمران بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إجراء تحليل المخدرات للاعب، الذي جاءت عينة اللاعب فيه سلبية وأنه لم يكن متناول أي من المواد المخدرة خلال قيامه بالحادث.

مسيرة رجب عمران الرياضية

ويبلغ رجب عمران من العمر 30 عاما، فهو من مواليد 1 فبراير 1994، وبدأ مشواره الكروي في نادي جمهورية شبين، عام 2016.

وخاض رجب عمران رفقة العديد من الأندية في مصر، أبرزهم وادي دجلة، سيراميكا كليوباترا، مصر المقاصة، المصري البورسعيدي وآخيرا طلائع الجيش.

وشارك رجب عمران طوال مسيرته، مع مختلف الأندية في 130 مباراة ببطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.