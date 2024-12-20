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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا

02:13 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الرابع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا بمطالعة الألبوم أعلاه:

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