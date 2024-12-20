ستوري نجوم كرة القدم.. سنجاب صلاح.. ميدو مع حازم وزوجاتهم في مناسبة.. تهنئة ميلاد الشناوي

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كتبت - نهى خورشيد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم بالكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على "إنستجرام".

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" لكم عدد من المنشورات الخاصة بنجوم كرة القدم:

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة وفيديو لسنجاب عبر الاستوري الخاصة بحسابه الرسمي على الإنستجرام.

ونشر وليد سليمان نجم الأهلي الأسبق، فيديوهات من تدريباته داخل صالة الجيم.

على الجانب الأخر، هنأ عدد من نجوم كرة القدم المصرية، محمد الشناوي بعيد ميلاده، عبر الاستوري الخاصة بحسابتهم ومن بينهم سعد سمير، خالد قمر، أحمد الشناوي.

وحرص عمر مرموش نجم إنتراخت فرانكفورت على مشاركة متابعيه بفيديو من أبرز أهدافه، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بشهر نوفمبر في الدوري الألماني.

كما نشر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق،صورة رفقة زوجته مع حازم إمام وقدرية من حضورهم أحد المناسبات.

وأخيراً نشر حمزة علاء حارس مرمى الأهلي صورة من تدريبات الأهلي.