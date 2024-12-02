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فجأة، تبدل حاله، أصبح اللاعب إيمانويل إيبوي، نجم آرسنال السابق في الفترة من 2004 إلى 2011، بلا مال وعلى وشك الانتحار.

قال إيبوي في تصريحات لصحيفة ميرور، إنه فكر جديا في الانتحار بعدما أفلس بعدما حصلت زوجته على حكم بالطلاق، وفارقته بأطفاله الثلاثة.

في ذروة مسيرته المهنية في الإمارات، كان يحصل على مبلغ مكون من سبعة أرقام كل عام أثناء وجوده في شمال لندن، كما كان يكسب 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا أثناء اللعب مع العملاق التركي جالطة سراي.

ومع ذلك، مع حصول زوجته السابقة أوريلي على جميع أصول الزوجين، فقد اضطر إلى التهرب من الشرطة ورجال الأمن بعد صدور أمر من المحكمة - وأصر على تسليم منزله في إنفيلد لها.

زوجة إيمانويل إيبوي

وحصلت زوجته أوريلي على القصر الذي يمتلكه بالإضافة إلى عقار في أنفيلد، ووصل به الأمر إلى أنه لم يجد المال الكافي لتعيين محامي يساعده في قضيته.

ذكرت ديلي ميل الإنجليزيه في ديسمبر 2017، أنه كان ينتظر مع حقائبه المعبأة في الردهة ذلك الطرق المخيف على الباب، والذي سيجبره القانون على إخلاء العقار الذي اشتراه في أوقات أسعد، وقال وقتها: "أنا في المنزل ولكنني خائف، لأنني لا أعرف متى ستأتي الشرطة، في بعض الأحيان أطفئ الأضواء لأنني لا أريد أن يعرف الناس أنني في الداخل، أضع كل شيء خلف الباب".

وحكى أنه سمح لزوجته السابقة بالسيطرة على شؤونهم المالية، لكنه يدعي أن المتطفلين استنزفوا ثروته لأنهم رأوا فيه هدفًا سهلاً لأنه لم يحصل أبدًا على نصيحة جيدة حول كيفية إدارة ثروته.

ويتذكر إيبوي بشكل مذهل أنه اضطر إلى التوقيع على بعض الأوراق المالية أثناء التدريب عندما زاره موظفو البنك في لندن كولني، ملعب تدريب آرسنال.

في 2017، كان نجم كوت ديفوار ينام على أرضية منزل صديقه، ويغسل ملابسه يدويًا لأنه لا يستطيع شراء غسالة، ويمكنه بالكاد توفير المال، على الرغم من أنه كان في السابق يمتلك رصيدًا كبيرًا في البنك.

وفاة جده وشقيقه

كما تعرض اللاعب الإيفواري لمأساة أخرى بوفاة جده أمادو بيرتين، الذي رباه، بعد صراع مع مرض السرطان، بالإضافة إلى موت شقيقه ندري سيرج، الذي توفي في حادث دراجة نارية.

وفي وقت سابق صرح لصحيفة صنداي ميرور: "أريد من الله أن يساعدني، فهو وحده القادر على مساعدتي في التخلص من هذه الأفكار الانتحاريةفي ذهني، يؤلمني كثيرًا عدم رؤية أطفالي. اعتادوا الاتصال بي، لكن الآن، لا يوجد اتصال. يؤلمني أن أكون وحدي دونهم".

في 2021 عاد إلى الحياة

قال إيمانويل إيبويه في تصريحات نشرته صحفية ديلي سبورت: "بعد قضية زوجتي، أعطوها كل ممتلكاتي - منزلي الاثنين، والمال والسيارات التي كنت أملكها في إنجلترا، فغادرت وعدت إلى أفريقيا، ولدي ممتلكاتي الخاصة في أفريقيا وأعيش منها".

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