5 صور لأبرز مواقف مصطفى شوبير الانسانية مع حراس منافسي الأهلي

ظهر مصطفى شوبير أمس الأحد، عقب نهاية مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، وهو يعانق حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي، في واحد من أفضل المواقف التي تجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية.

واعتادت جماهير الكرة المصرية بشكل عام، على مثل هذه اللقطات الإنسانية من حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والتي تعد من أهم اللقطات التي تجسد نموذج رائع في الروح الرياضية، خاصة في ظل حرص شوبير الدائم، على دعم الكثير من حراس المرمى في مختلف الأندية.

وقبل لقطة مصطفى شوبير مع حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي، قام بالعديد من المواقف الإنسانية والدعم الكبير، حيث سبق وقام شوبير خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب موريتانيا، التي أقيمت في أكتوبر الماضي وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل، بالنزول إلى أرض الملعب لمواساة حارس منتخب موريتانيا، على الرغم من تواجد شوبير على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها شوبير، بمثل هذه الأمور، حيث عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري خلال الموسم الحالي، على الرغم من انتهاء هذا اللقاء بالتعادل، إلا أنه حرص على تهنئة زميله بالمنتخب وحارس الاتحاد السكندري المهدي سليمان بسبب أدائه المميز في اللقاء وحصوله على جائزة رجل المباراة.

وتكرر الموقف من قبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2023-2024، بعدما شوبير ذهب إلى أمان الله مميش حارس الترجي عقب نهاية المباراة، وقام بمواساته وتقديم مزيد من الدعم النفسي له بعد الهزيمة وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

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