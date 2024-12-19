عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول بالأهلي ومنتخب مصر، هو أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم المصرية الذين حققوا نجاحات مهنية كبيرة وصولاً إلى النجومية في كرة القدم المصرية.

ونعرض في السطور التالية، مسيرة عمر كمال عبد الواحد من البدايات وصولاً إلى النجومية:

بدايات عمر كمال عبدالواحد في كرة القدم

بدأت مسيرة عمر كمال الكروية في ناشئي النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء مبكرًا لقصر قامته، وينضم لنادي اتحاد الشرطة، حيث لعب 47 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف.

بعدها انتقل إلى صفوف المصري البورسعيدي، ولعب معه لمدة 4 مواسم، تخللها 6 أشهر إعارة إلى الأسيوطي، مع المصري، خاض 88 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.

كانت محطته المؤقتة مع الأسيوطي قصيرة، حيث لعب 15 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وكان من أبرز أهدافه هدفه في مرمى الأهلي الذي أطاح بالفريق من كأس مصر.

ثم انتقل إلى مودرن فيوتشر بعد تعطل انتقاله إلى الزمالك، ولعب مع الفريق 69 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع هدفين.

في يناير 2024، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع عمر كمال عبدالواحد، قادمًا من فريق مودرن سبورت، لتصبح محطته الأخيرة حتي كتابة هذه السطور.

قصة ملهمة لوالد عمر كمال

والد عمر كمال عبد الواحد هو أحد اللاعبين الذين مروا بتجربة رياضية مليئة بالتحديات بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في النادي الأهلي حيث كان يلعب مهاجماً.

ولكن في سن الـ 21 تعرض لإصابة بالغة تمثلت في كسر مضاعف في يده، ما أجبره على الابتعاد عن النادي الأهلي.

بعد تلك الإصابة، انتقل إلى نادي المنصورة حيث لعب معه لمدة 6 مواسم، ورغم كونه لاعباً متميزاً، قرر الاعتزال بسبب خوفه من تفاقم الإصابة، وتوجه إلى العمل في مجال الإعداد البدني، ليواصل مسيرته الرياضية من زاوية أخرى.

تألق عمر كمال مع الأهلي والمنتخب

بالإضافة إلى نجاحاته مع الأندية، بدأ عمر كمال في الحصول على فرص للانضمام إلى المنتخب المصري، في البداية كان يشارك كبديل أو في المباريات الودية، لكن بمرور الوقت أصبح جزءًا من مشروع منتخب مصر في السنوات الأخيرة.

ولعب عمر كمال مع منتخب مصر 23 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وحيد، ولعب دورًا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

على ماهر "الأب الروحي" لعمر كمال عبدالواحد

عند انتقال عمر كمال لفريق الأسيوطي "بيراميدز" حاليًا، كان اللقاء الأول له مع الأب الروحي علي ماهر، مهاجم الأهلي الفذ السابق.

علي ماهر كان واحداً من أبرز اللاعبين في مركز المهاجم خلال حقبة التسعينات، وله تاريخ حافل بالإنجازات مع النادي الأهلي والمنتخب المصري.

وكان له دور كبير في تطور عمر كمال كلاعب، حيث قدم له النصائح والإرشادات التي أثرت بشكل إيجابي على مسيرته الكروية.

عمر كمال يمدح مدربه على ماهر

عمر كمال تحدث عن تأثير علي ماهر الكبير على مسيرته الكروية، وقال: "لم أر مدربًا طوال مشواري الكروي يفعل ما يقوم به ماهر، لقد طورني على الصعيدين الفردي والجماعي، هو صاحب الفضل الأول في ما قمت به الموسم الماضي."